李强与苹果CEO等会面：中国将坚定不移扩大对外开放

中国国务院总理李强星期一（3月27日）与苹果公司首席执行官库克等出席中国发展高层论坛的境外代表时强调，无论国际形势如何变化，中国都将坚定不移扩大对外开放。

据新华社报道，李强27日下午在北京会见出席中国发展高层论坛2023年年会的境外代表并同他们座谈。有关国家政要、世界五百强企业负责人、国际知名学术研究机构专家学者、主要国际组织代表等参加。

李强说，当前世界经济发展正处在一个复杂多变的困难时期，需要大家坐下来多作思考、多加探讨、加强交流。应对风险挑战，首先还是要坚定信心、稳定预期，特别是要把视野放开阔些，把眼光放长远些。

他也说：“这就好比雨天赶路，如果总是低头看脚下，看到的便是满地泥泞；如果能常常抬头看前方，就能看到雨后的彩虹。各方应当增进共识、加强合作，共同促进世界经济复苏。”

李强强调，未来中国经济将在保持一定增长速度的同时，加快质量变革、效率变革、动力变革，努力实现更高质量的发展，让老百姓生活更美好。这些都将为世界经济增长提供新的动能，也为各国企业在中国的发展提供广阔空间。

李强说，中国经济已深度融入全球分工体系，中国发展离不开世界，世界发展也需要中国，并强调中国开放的大门会越来越大。

根据中国外交部文告，一同出席座谈并发言的有安联保险集团董事会主席兼首席执行官贝特、苹果公司首席执行官库克、力拓集团首席执行官石道成、株式会社日立集团会长东原敏昭、波士顿咨询全球名誉主席博克纳等。