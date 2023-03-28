美媒：跨国公司驻华经理人获得更大自主权

美国媒体报道，跨国公司发现要在中国境内竞争，把领导层和决策者安排在那里是有帮助的。

据《华尔街日报》报道，这些公司正给予在华业务更多自主权，以便它们能够更迅速地运转，并在中国这个庞大且快速变化的市场上与本地竞争者抗衡。放给在华业务更多的运营控制权有助于这些公司将中国作为一个主要的增长来源。

此举还可以使这些公司免受一些不断上升的地缘政治风险和远程决策造成的问题影响。在中国因冠病疫情防控与外界隔离的三年期间，远程决策带来的问题被放大了。

报道指出，日本松下近年来通过放给中国业务更多的独立性，在包括家用电器和空调设备在内的领域重振雄风。这些业务由一名日本高管负责。

报道引述曾担任上述经重组业务第一任负责人的本间哲朗称：“我们当时选择尽量在中国变成本土公司......在此之前，我们从早到晚都要跟日本报告。这种运作周期完全改变了，我们的行动更加迅速。”

德国大众汽车也从总部派来一名董事会成员，以重振该公司在中国的销售。在过去的几年里，随着中国竞争对手的崛起，中国汽车市场的竞争加剧，大众汽车的增长停滞不前，而一位直接负责中国市场的最高决策者却在疫情期间被困在国外。

《华尔街日报》报道说，上述这些公司的策略与一些人之前对中国的看法截然不同，这些人曾将中国视为向全球出口产品的世界工厂，可以遥控在华业务。然而，由于中国在疫情期间关闭边境，供应链受阻，并且中国与西方国家的地缘政治关系日趋紧张，海外公司与在华业务之间的运营管理关系在近年来变得更加复杂。

上海美国商会去年10月份进行的一项调查显示，做出回复的307家会员公司中有44%表示正在推行“用中国思路经营中国业务”的策略。同时，21%的受访公司表示，他们在中国是为了保障向全球其他地区的出口。