中纪委书记李希：深入查找体育领域特别是足球领域腐败问题

中共中央政治局常委、中纪委书记李希说，要深入查找、推动解决体育领域特别是足球领域腐败问题和深层次体制机制问题。

据新华社报道，担任中央巡视工作领导小组组长的李希，星期一（3月27日）出席全国巡视工作会议暨二十届中央第一轮巡视动员部署会并讲话。

李希说，要对中管企业开展常规巡视，要聚焦企业党组织坚持党对国有企业全面领导、履行全面从严治党主体责任等情况，着力查找影响制约高质量发展的主要矛盾、突出问题。对金融单位开展“回头看”，要深入检查落实上一轮巡视整改要求的实际行动和成效，督促金融单位把巡视整改与学习贯彻党中央关于金融改革的部署要求结合起来，推动解决金融领域存在的突出问题。

李希说，对国家体育总局开展机动巡视，要聚焦履行党的领导职能责任、贯彻落实体育强国建设重大决策部署情况，深入查找、推动解决体育领域特别是足球领域腐败问题和深层次体制机制问题，为建设体育强国提供有力保障。

中国足球领域近期不断有官员和教练员因涉腐败落马，包括中国国家男子足球队原主教练李铁、中国足协原秘书长刘奕、中国足协原常务副秘书长兼国家队管理部部长陈永亮、中国足协原主席陈戌源、中国足协纪律委员会原主任王小平、中国足协竞赛部原部长黄松等。