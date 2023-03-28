蔡英文明天访美 国安秘书长驻守台湾

台湾总统蔡英文星期三（3月29日）启程出访中美洲，国安会秘书长顾立雄将坐镇台湾因应突发情况。

据台湾《中国时报》星期二（28日）报道，台湾前总统马英九星期一（27日）赴中国大陆参访，总统蔡英文将于星期三启程出访中美洲友邦危地马拉和贝利兹。由于过境美国期间将会晤众议院议长麦卡锡，为防大陆大规模军事恫吓，国安会秘书长顾立雄未随行，而是坐镇台湾因应突发状况。

根据国防部公布的资料，台海空域从3月25日至27日上午6时为止，并无大陆军机在台海周遭空域，若加上24日仅1架直9反潜直升机在东部外海，形同连续三天均未见大陆军机活动，相当少见，但每天仍有三或四艘大陆军舰在台海周边活动。台军方官员研判，上述情况应是天候因素，并非政治考量。

蔡英文2016年出任台湾总统后的首度出访就曾遇到国安事件，当时出访巴拿马和巴拉圭，时任国安会秘书长的吴钊燮随行，在出访行程即将结束的前一天，台军爆发误射雄三导弹事件。

当时蔡英文正过境洛杉矶准备参加台侨宴会，为避免对岸误判而擦枪走火，坐镇台湾的国安会副秘书长陈俊麟紧急通报蔡英文，蔡英文指示先进行危机处理，隔日返台后，直奔总统府召集国安单位开会才化解危机。

有鉴于去年美国众议院议长佩洛西访台，差点引爆台海危机，此次蔡英文过境美国将在当地时间4月5日于加州会晤麦卡锡，“蔡麦会”让台总统府不敢大意。

党政人士透露，国安会在出访前已就各种可能状况沙盘推演并预为因应。过去蔡英文出访，除2019年李大维因身体不适请假外，国安会秘书长大多随行，此次顾立雄则全程坐镇台湾。

此外，面对大陆可能趁蔡英文出访进行军事恫吓，台国防部副部长柏鸿辉说，台军针对对岸所有动态必须有所掌握，这部分不用担心。