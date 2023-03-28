洪都拉斯限定台湾30天内清空大使馆

在洪都拉斯宣布与台湾断交后，洪国高官星期一（3月27日）说，台湾必须在30天内清空位于洪都拉斯的大使馆。

据路透社报道，洪都拉斯外交部副部长加西亚（Antonio Garcia）星期一在当地电视台颁布上述指令。洪都拉斯政府上周末正式宣布与台湾断交，之后正式开启与中国大陆的外交关系。

台湾驻洪都拉斯大使馆是洪国首都特古西加尔巴最显眼的驻外使馆之一，也是继美国使馆之后，驻洪都拉斯的第二大使馆。

加西亚说，30天是“足够多的时间收拾后离开”，官员预期将出现“有秩序和善的”退场。

加西亚也重申，有必要赴华进行外交任务。他说：“我们要到那里去，探讨中国可以给予我们的重大项目”，暗示中国将在洪都拉斯投资100亿美元（133亿新元），对洪国工人来说是利好消息。

洪都拉斯外交部也宣布，在台湾获颁发奖学金的洪都拉斯留学生，将可转往中国大陆继续深造。

随着洪都拉斯上周末宣布与中国大陆正式建交，台湾目前仅剩下13个邦交国，大部分是中美洲、加勒比海和太平洋贫穷的发展中国家。

洪都拉斯保守政党国民党星期一发声明说，如果能在2026年赢得总统选举，将与台湾重建外交关系。该党在声明中说，“我们将做不可能的事，与台湾的兄弟姐妹重建关系”，并承诺在国家宪法中拥护台湾。