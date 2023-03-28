中国央行官员：多边开发银行不点头减债致使主权债务重组工作放缓

中国央行一位高级官员说，由于多边开发银行不提供债务减免，中国债权人在参与主权债务重组方面心态更为迟疑。

据彭博社报道，央行国际司司长金中夏在一个网络研讨会上重申，北京希望调整对国家的海外债务重组现行规范，包括由世界银行等机构提供直接债务减免。世行早前否决了这一建议。

金中夏也说，由于多边开发银行不参与债务重组，官方双边债权人被要求重组的债务实际上有一部分与这些债权人无关。

他指出，当感觉到有特权的债权人提出的债务重组实际是推动其他主要债权人来承担损失时，中国债权人的心态会变得更加犹豫。

金中夏称有关提供减免债务会影响多边开发银行信用评级的担忧，可以通过捐助国增资来解决。他补充说，多边开发银行参与了先前的全球债务减免行动。

金中夏说，中国支持主权债务重组的多边机制，以及国际货币基金组织（IMF）在协调债务减免工作中的领导作用，IMF在为正进行债务重组的国家编制债务可持续性分析报告时应该“提高透明度”。

金中夏建议，用于为“产生现金流的生产性资产”提供资金的债务在重组中可以与其他债务区别对待。他还说，就在债务重组中应如何处理本币债务以及国有企业借款仍有继续讨论的空间。

金中夏也质问，一些发展中国家近年来面临的债务难题是否意味着全球存在“系统性债务困境”，并补充称他对创建20国集团“共同框架”等机制来解决主权债务问题感到困惑。

金中夏表示，当前似乎正在以系统的方式应对非系统性危机，这让他感到疑惑不解。

金中夏重申北京方面的立场，即国开行发放的贷款应被归类为民间借贷。他称国开银行的贷款决策“纯粹基于商业判断”。