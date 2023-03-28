马英九中山陵致辞全文以“民国112年3月28日”开篇 强调致力振兴中华

台湾前总统马英九星期二（3月28日）上午在南京中山陵谒陵后，对媒体发表致词全文时，开头就提及“民国112年3月28日”。

马英九并提出“和平奋斗、振兴中华”的目标，希望两岸共同努力，追求和平、避免战争，致力振兴中华。

马英九在结束中山陵谒陵行程后，接受媒体联访。他一开始先向媒体宣读谒陵后的闭门致词稿，题为“民国112年3月28日马英九前总统率马英九基金会同仁与同学敬谒南京中山陵致词全文 ”。

接着，马英九细数孙中山创建中华民国的历程，致词全文提及民国共四次。

他也强调，两岸人民同属中华民族，都是炎黄子孙。 “今天，当年国父（孙中山）念兹在兹的多项建国主张，都已陆续分别在台湾与大陆实现，这对于两岸人民与后代子孙的生活与福祉，至关重要”。

马英九还说，孙中山在遗言中要求中国人要“和平、奋斗、救中国”。 他说，98年后的今天，马英九基金会的数十位同仁与同学，从台湾来到南京中山陵灵前致祭，提出“和平奋斗、振兴中华”的目标，深盼两岸共同努力，追求和平、避免战争，致力振兴中华。

他在致词最后强调，这是两岸中国人不可回避的责任，一定要努力实现。

对于这次访陆期间受到的待遇，马英九在回答台媒提问时说：“非常满意，超乎预期”。