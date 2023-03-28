中国大幅增加对“一带一路”项目借款国的援助贷款

世界银行最新的研究报告显示，中国对“一带一路”基建项目下借款国的紧急支持大幅增加。

《华尔街日报》报道，这份研究报告也称，中国对陷入困境的借款国提供的往往不透明的援助规模之大，意味着中国实际上已建立了一套与国际货币基金组织（IMF）和其他西方机构并立的国际救助贷款新系统。

报道引述报告研究人员说，中国愿意向处境艰难的借款国提供更多贷款，使得后者暂时无需进行痛苦的经济改革，但这反倒有可能延长这些国家的困境。他们说，围绕中国贷款的不透明条款也有可能使债务减免工作复杂化，因为它掩盖了借款国真实的财政状况。

目前，负债国家受到利率上升、高通胀和新的金融不稳定风险困扰，同时，决策者还在努力应对美国三家银行倒闭的影响。

根据研究报告的作者霍恩（Sebastian Horn）、帕克斯（Brad Parks）、莱因哈特（Carmen Reinhart）和特雷贝施（Christoph Trebesch）的统计，在过去十年中，中国通过发放新贷款、对旧贷款展期以及相关国家央行与中国央行达成货币互换协议等方式，向外国政府和央行提供了超过2300亿美元（下同，约3056亿新元）的紧急援助。

报道称，随着中低收入国家的债务问题近年来恶化，这些财政援助已稳步增长。2021年，中国对借款国的紧急援助额达到400亿美元，较2020年增长32%，是2011年类似援助金额的40倍以上。

根据这份报告，受援国包括巴基斯坦、安哥拉、斯里兰卡、委内瑞拉和其他十多个国家，在中国耗资1万亿美元的“一带一路”倡议下，这些受援国从中资银行借款，为公路、铁路和桥梁建设提供资金。总共有22个国家接受了某种形式的紧急援助。

位于弗吉尼亚州威廉斯堡的威廉与玛丽学院研究实验室AidData的执行主任帕克斯向《华尔街日报》说，他相信只要债务问题继续冲击负债国，这些援助行动就会持续下去。该实验室追踪研究开发性金融。

帕克斯说：“我认为，只要一带一路沿线国家的债务困扰还在，这种援助就会一直持续。