山东省政协副主席孙述涛被查

副主席孙述涛成为两天来第二个落马的副部级“老虎”。至此，今年已有12名中管干部宣告被查。

中共中央纪委国家监委网站星期二（3月28日）通报，山东省政协党组成员、副主席孙述涛涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。此前一天，贵州省政协党组成员、原副主席李再勇涉嫌严重违纪违法被查。

综合每日经济新闻和澎湃新闻报道，孙述涛最后一次公开露面是在3月24日，当时他在济南一家企业调研，并参加了座谈会。

公开资料显示，今年58岁的孙述涛是山东高密人，早年在山东农业大学工作，担任过林学院院长。2001年后，他历任菏泽市副市长，山东省委组织部副部长、省干部学院院长等职。2008年，孙述涛出任威海市委副书记、市长，2011年12月升任威海市委书记。2018年1月，孙述涛当选山东省副省长。同年5月，他调任济南市委副书记、代市长，次月去代转正。2022年3月，孙述涛转任山东省政协党组成员，并于今年1月的省政协换届中当选山东省政协副主席。

在孙述涛之前，已有11名中管干部宣告被查，他们是河北省人大常委会原副主任王雪峰，中国国家烟草专卖局原党组成员、副局长何泽华，山东省青岛市政协主席汲斌昌，新疆生产建设兵团党委常委、副司令员焦小平，湖南省政协党组成员、原副主席易鹏飞，辽宁省大连市政协主席、党组书记郝宏军，中国国家能源投资集团有限责任公司原党组成员、副总经理李东，重庆市人大常委会原副主任、党组原副书记郑洪，宁夏回族自治区党委原副书记、银川市委原书记姜志刚，中共中央统战部原副部长、国家宗教事务局原局长崔茂虎和贵州省政协党组成员、原副主席李再勇。