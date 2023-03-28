中国网信办：打击网上恶意损害企业和企业家形象声誉等行为

中国互联网监管机构中国国家互联网信息办公室承诺，将打击网上恶意损害企业和企业家形象声誉等违法违规行为，以维护企业和企业家的权益。

据澎湃新闻报道，中国国务院新闻办公室星期二（3月28日）上午举行新闻发布会，介绍2023年“清朗”系列专项行动。

网信办违法和不良信息举报中心主任申月回答有关企业被不实信息所困扰的提问时说，当前网上针对企业和企业家，特别是针对民营企业和民营企业家的各类虚假不实信息时有出现，损害企业品牌形象，侵害企业家合法权益，甚至影响了企业的正常生产经营，导致企业蒙受经济损失，企业家遭受名誉侵害。

申月强调，政府对这个问题非常关注，并称“企业界反映很强烈”。她说，网信办今年准备开展的“清朗·优化营商网络环境，保护企业合法权益”专项行动，就是要聚焦网上破坏营商环境的典型问题、突出问题。

申月也说，专项行动会突出两个重点：一是维护企业和企业家的网络合法权益；二是治理编造传播虚假不实信息的网络乱象。

申月还介绍了具体开展的三方面治理工作：一是及时处置网上涉企业的六大类虚假不实信息，包括捏造事实、主观臆断、歪曲解读、恶意关联、蓄意炒作和翻炒旧闻等。二是处置网上涉企业家的六大类侵权信息，包括泄露个人隐私、诋毁侮辱谩骂、虚构私生活话题、关联炒作负面新闻、捏造违法犯罪事实、违规使用姓名肖像等。三是打击网上恶意损害企业和企业家形象声誉，甚至从中牟取非法利益的违法违规行为。