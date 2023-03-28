李家超：需一切手段确保游行不被骑劫

香港将军澳居民上周末发起疫情后的首场合法游行，反对政府在当地填海计划。参加示威的抗议者颈部必须挂上印有独立编号的卡牌，引发争议，香港特首李家超对此说，为避免2019年反修例风波事件重演，以后的示威游行都必须采取一切措施，确保游行被骑劫。

综合港媒报道，香港将军澳私人屋苑都会駅业主委员会星期天（3月26日）举行反对将军澳132区填海及兴建厌恶性设施游行，是疫情复常后首个大规模合法游行。警方限制游行人数上限100人、参与者必须挂上印有独立编号的卡牌、纠察队要拉胶带防止“外来人士”混入等。

针对参与者必须挂上印有独立编号的卡牌的措施，是否会延至以后的示威游行，李家超星期二（28日）在行政会议前的记者会上说，所有游行均要和平有序，符合法律地进行。

李家超称，经过2019“黑暴”事件及其引起的一连串骚乱后，以后必须采取一切适切手段，避免示威游行被一些别有用心的人士骑劫，或转化成危害公共秩序、公共安全、及国家安全的威胁。

李家超说，警方会在游行前作不同考虑，构想出合适的手段，以确保游行是合法、和平及有序地举行。他称警务处处长会吸收这次游行的经验，考虑未来处理游行申请的手法。

游行申请人之一、将军澳民生关注组召集人陈展浚星期一（27日）在电台节目上说，相关规限非常不必要且极具侮辱性，也令部分想参加游行的市民却步，认为如果日后仍有这些限制，难以再举办游行。

陈展浚称，警方在游行前夕，每一条横额、每一个相关宣传游行的社交网帖子、其他屋苑的通告都要审视，而一开始也只是要求参加者身上贴贴纸，后来提高要求，必须挂牌（要由主办单位自行准备）。他认为，这些要求“极度侮辱性”，反问是否有必要，并形容参加者有种“被标签、圈养”的感觉。