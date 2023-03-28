习近平与沙特王储通话：通过对话协商解决矛盾顺应民心

中国国家主席习近平与沙特阿拉伯王储兼首相穆罕默德通电话时说，近来地区国家间缓和关系势头明显增强，充分表明通过对话协商解决矛盾分歧顺应民心，符合时代潮流和各国利益。

据中国央视报道，习近平星期二（3月28日）同穆罕默德通电话。他形容目前中沙关系处于历史最好时期，并称去年12月出访沙特，在首都利雅得成功举办了首届中国－阿拉伯国家峰会、中国－海湾阿拉伯国家合作委员会峰会，“有力推动了中沙关系发展，促进了中国同海合会和阿拉伯国家关系，对中东地区局势产生积极影响”。

习近平强调，中国愿同沙特一道，落实好“三环峰会”成果，继续在涉及彼此核心利益问题上坚定相互支持，扩大务实合作和人文交流，推动中沙全面战略伙伴关系实现更大发展，全力构建面向新时代的中阿命运共同体，为促进中东地区和平、稳定、发展作出更多贡献。

习近平去年12月7日至10日赴沙特出席首届“中国—阿拉伯国家峰会”、首届“中国—海湾阿拉伯国家合作委员会峰会”并对沙特进行国事访问。期间，他与近20名阿拉伯国家领导人举行双边会见。

习近平也说，最近在中国、沙特、伊朗共同努力下，沙特、伊朗北京对话成功举行并取得重大成果，有助于沙伊两国改善关系，对增强地区国家团结合作、缓解地区紧张局势具有重大示范效应。

习近平说，近来地区国家间缓和关系势头明显增强，充分表明通过对话协商解决矛盾分歧顺应民心，符合时代潮流和各国利益。他表示，希望沙伊双方秉持睦邻友好精神，在北京对话成果基础上不断改善关系。中国愿继续支持沙伊对话后续进程。

今年3月10日，沙特阿拉伯与伊朗这两个宿敌在中国的斡旋下决定复交。