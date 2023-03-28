台湾赠104洪都拉斯奖学金得主单程机票回国

台湾将在本学期结束时，赠送获颁奖学金的104名洪都拉斯留学生单程机票返国。

据台湾《自由时报》报道，中美洲国家宏洪都拉斯星期天（3月26日）宣布与台湾断交，台湾也宣布终止与洪国的外交关系，召回驻洪国大使。

针对中国大陆称愿意全部接受洪国获颁台湾奖学金的留学生，台湾外交部发言人刘永健星期二（28日）在例行记者会上应询时回应，为彰显台湾重视人权与人道考量，为洪国留学生提供的奖学金将到本学期结束，同时也将提供他们单程回国机票，尽可能减少对洪国学生的冲击。

刘永健强调，台湾是自由、民主、开放的社会，而中国大陆是集权、封闭、不容许言论自由的社会。哪个社会是有利于学习，“答案非常清楚”。

根据台湾教育部统计处资料，2022学年度洪都拉斯在台大专校院就读学生人数共计359人，包括正式修读学位外国学生220人、华语生138人、交换生一人。其中由外交部提供台湾奖学金生在学人数为104名。此外，目前台湾没有赴洪国的留学生。

针对中国大陆外交部星期一（27日）批评“‘台湾当局’惯于施展金钱外交”，刘永健在例行记者会上驳斥，台湾不与对岸从事金钱竞赛。台湾援外模式是以计划为导向，目的是嘉惠当地国家政府及人民。台湾将持续秉持上述援外原则，善尽国际责任，回馈国际社会。

刘永健指出，台湾与洪国82年邦谊，是败给对岸的“金钱外交”。从历史上来看，自由、民主、法治与尊重人权是大势所趋，更是历史潮流，任何违逆历史潮流的作为，注定以失败告终。