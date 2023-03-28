博鳌论坛秘书长呼吁张扬真正的多边主义

博鳌亚洲论坛秘书长李保东说，要通过年会的讨论，张扬真正的多边主义，在不确定的世界中探寻确定性。

据澎湃新闻报道，博鳌亚洲论坛2023年年会新闻发布会暨期间报告发布会星期二（3月28日）在海南博鳌亚洲论坛新闻中心海鸥厅举行。李保东在发布会上说，不确定性突出，是当今世界的显著特点。

李保东说，这种不确定性来源于动荡与变革这两种趋势交织演进。从战争地区的动荡到国际市场的动荡，从社会变革到科技革命，世界变乱交织，发展与安全两大赤字更加凸显。在这一背景下，不同国家采取了不同政策，各自发展进程和相互间关系都出现了新变化。

他说，张扬真正的多边主义，促进开放的地区主义，这是博鳌论坛一贯的主张。希望通过年会的讨论，在不确定的世界中探寻确定性，促进世界各国加强团结合作，更好地迎接挑战；坚持开放包容，更好地促进发展。

会上，李保东还发布了《可持续发展的亚洲与世界2023年度报告——亚洲发展融资：政府社会共行动》及《亚洲经济前景及一体化进程2023年度报告》。他说，这两份报告共同传递了博鳌亚洲论坛持续致力于推进亚洲经济一体化和可持续发展的机遇。

博鳌亚洲论坛2023年年会于3月28日至31日在海南博鳌举行，年会主题为“不确定的世界：团结合作迎挑战，开放包容促发展”，共有 “发展与普惠”“治理与安全”“区域与全球”“当下与未来”四个板块议题。