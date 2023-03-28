美媒：火必新掌门孙宇晨寻求回归中国市场

美国媒体报道，加密货币创业者孙宇晨正试图通过将火必业务重心转回中国，来重振这家数字资产交易所。

据《华尔街日报》报道，孙宇晨正在推动这家成立于北京的公司赢得香港和中国大陆的客户，尽管大陆禁止交易加密货币曾迫使火必停止接受大陆的业务。

火必成立于2013年，根据数据提供商CoinGecko的数据，在中国进行整顿之前，该交易所曾是全球最大的加密货币交易所之一，在2020年约占全球加密货币交易量的19%。2022年，在关闭了中国大陆用户的账户后，其市场份额下降到4%。

如今总部设在中国的其他交易所要么关闭，要么成功转移到其他市场。全球最大的加密货币交易所币安于2017年在中国成立，随着监管压力的增加，币安迅速从中国转移出去。报道称，但火必在中国实施整顿后难以调整业务模式，孙宇晨现在希望该公司将重心转回中国。

火必没有“首席”头衔的高管，如首席执行官或首席财务官，对孙宇晨称呼为顾问，属于为公司提供战略指导的团队的一员。但知情人士透露，自去年年底以来，孙宇晨实际上一直是该公司的领导者。

《华尔街日报》引述知情人士说，孙宇晨提振火必收入的计划中，包括一种绕过中国加密资产交易限制的新方法。火必已经与加勒比小岛国多米尼克国签署了合作协议，后者同意授予所谓的数字公民身份，包括那些从未踏足其国土的用户。

在火必的应用程序上，新用户在完成个人资料认证时若选择中国国籍，就会被提示申请多米尼克数字公民身份。知情人士说，中国用户注册多米尼克数字公民身份后，将能够在火必平台上交易。来自其他国家的用户也可以申请这个数字公民身份，但火必不会自动引导。

火必的一位发言人说，该公司使用实名认证（KYC）来防止中国用户进行这些交易；KYC是“know your customer”（了解你的用户）的首字母缩写，该流程用于核实用户身份。但在国内的两名中国公民说，他们此前已经使用多米尼克的数字身份在该平台上进行了交易。

火必去年11月份说，与多米尼克的合作是火必全球化布局的第一个重要步骤。火必在去年12月份开始接受多米尼克数字身份申请。

孙宇晨说，加勒比战略绝对是火必最重要的优先事项之一。他表示，希望倡导这种国籍自由的理念。

另据《华尔街日报》报道，中国境内一些人士还有办法绕开加密货币交易限制，那就是通过可掩盖真实位置的虚拟专用网络访问交易所，并在P2P市场进行交易。