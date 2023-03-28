日本敦促中方释放涉间谍活动被捕日公民

日本政府高官星期一（3月27日）说，日本敦促中国尽快释放在北京被扣押的一名日本公民，并允许日本领事人员与他会面。

中国外交部发言人毛宁当天在例行记者会上证实，有一名日本男子涉嫌间谍活动在北京被捕，但未说明对他的指控。

据日本共同社报道，日本内阁秘书长松野博一在记者会上说，日本政府正与该50多岁男子相关的人士保持联系。日本药物制造商安斯泰来制药集团证实，该男子是公司职员之一。

松野博一说，中国当局本月通知日本驻华使馆，他们在北京扣押了一名触犯中国法律的日本男子。

中国外交部发言人毛宁在星期一的例行记者会上说，近年来日本公民类似案件屡有发生，日方应当加强对本国公民的教育和提醒。

日本政府消息人士称，中国反间谍部门扣押了一名日本男子。熟悉日中关系的外交消息人士称，该事件引发认真的关切，因为将对日中双边关系“构成不可估量的打击”。

在被问及国际社会对中国法律处理间谍案存在模糊和独断情况表达关切时，毛宁说，所有在华、来华的外籍人员必须遵守中国法律，违法犯罪者必被依法追究。

根据惯例，中国不会公布涉及国家安全指控的案件，庭讯也不会对外公开。即使案件有了裁决，多数案件细节也不会对外宣布。

毛宁说，中方将处理涉及上述男子涉及的案件，依法就他的释放做出决定，也为日本驻华使馆与该男子接触提供领事渠道。

一名知情人士称，该男子在本月计划返回日本前，被中国当局拘捕。

北京以维护国家安全为由，加强对外国机构和人员的监督，在2014年推出反间谍法和2015年出台国家安全法后，已有数名外籍人士被扣押。

自2014年以来，包括上述安斯泰来职员在内，已有17名日本公民因涉嫌间谍活动在中国被扣押。据日本外交部通报，目前五人仍在中国。