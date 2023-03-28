海南大力支持民营经济：民营企业家涉案人员能不捕的不捕

有离岛免税政策的中国海南岛上星期对民营经济释放利好消息，出台文件强调对民营企业家涉案人员能不捕的不捕、能不诉的不诉、能不判实刑的不判实刑，能不继续羁押的及时予以释放或变更强制措施。

海南省政府官网上星期六（3月25日）贴出《关于支持民营经济发展的若干措施》（简称《措施》），当中提到了26条支持民营经济发展的措施，包括支持民营企业融入海南自由贸易港建设、营造自由贸易港尊重民营企业的社会氛围、健全解决实际问题的沟通协商机制、构建亲清新型政商关系、营造公平公正法治环境、支持中小微企业提档升级，以及对民营企业上市予以财政支持等等。

在营造公平公正法治环境方面，《措施》指出，开展涉民营企业案件立案监督和羁押必要性审查专项行动，甄别纠正侵犯民营企业和企业家合法权益的案件。“贯彻落实少捕慎诉慎押刑事司法政策，对民营企业家涉案人员能不捕的不捕、能不诉的不诉、能不判实刑的不判实刑，能不继续羁押的及时予以释放或变更强制措施”。

《措施》也说，根据民营企业的需求，引导律师行业开展服务民营企业免费“法治体检”活动，指导公证、司法鉴定机构畅通民营企业法律服务绿色通道，对符合规定条件的缓减公证、司法鉴定和仲裁费用。全面推行轻微违法行为依法从轻、减轻或不予行政处罚。

此外，对民营企业上市予以财政支持方面，《措施》称在2025年12月31日前，企业上市申请获得中国证监会或证券交易所受理的，给予100万元（人民币，下同，约20万新元）奖励；获得中国证监会核准或注册，并在证券交易所成功发行的企业，给予500万元奖励。对成功在全国中小企业股份转让系统基础层挂牌的企业，给予30万元奖励；基础层转入创新层的企业，再给予40万元奖励；对直接在创新层挂牌的企业，给予70万元奖励。对成功在省内区域性股权交易中心挂牌的企业，给予20万元奖励。