港新移民母亲为儿子入学贿赂校长判监四个月

持单程证到香港定居的一名家庭主妇为让儿子入学，向校长行贿后被举报。她早前已认罪，星期二（3月28日）被判刑四个月。

综合香港中通社和网媒“香港01”报道，上述家庭主妇是45岁的李君萍，她被控于2022年7月18日，无合法权限或合理辩解而向身为公职人员的轩尼诗道官立小学（铜锣湾）校长劳佩珊，提供形式为2万港元（3385新元）的馈赠、贷款、费用、报酬或佣金，作为劳助其儿子取得该校2022年9月的小一学位的诱因或报酬。

校长劳佩珊拒收贿款并向廉政公署举报，李君萍被控上法庭，3月14日在东区裁判法院承认控罪，28日被判刑。

主任裁判官徐绮薇判刑时指，被告使用了错误方法为儿子争取入读心仪小学。贿赂公职人员是严重罪行，破坏社会廉洁和公平竞争。法庭以监禁六个月为量刑起点，考虑到被告认罪，将刑期扣减至四个月。

根据案情，被告是一名持单程证来港定居的家庭主妇。轩尼诗道官立小学（铜锣湾）去年6月接获被告儿子的小一入学申请，并于同年6月出席该校入学面试，但未获邀请参加第二轮面试。

被告于是在同年7月到学校请求校长重新考虑入学申请，对方叫她留下联络电话及儿子申请编号。被告随后将装有贿款和写有儿子姓名的信封交予校长，收到信封后校长大为震惊，要求被告取回贿款，并向廉政公署举报。

法庭早前已颁令充公涉案贿款。廉政公署提醒家长，为子女办理入学申请时，必须遵守既定收生规则，切勿以行贿方式换取入学机会。