港冰协称承担播错国歌事件后果 吁日后拒核对国歌 球员拒进场

香港冰球协会发声明说，将承担在世界锦标赛出现播错国歌事件的后果，但建议日后若无法核对国歌，球员将拒绝进场。

综合《星岛日报》和网媒“香港01”报道，香港男子冰球队2月28日参加在波斯尼亚举行的世界冰球锦标赛第三级别分组赛中取得胜利后，再次出现赛后将反修例相关歌曲错当国歌播放的情况，运动员现场叫停后，大会道歉并播出了正确国歌。

香港体育协会暨奥林匹克委员会指摘香港冰球协会管治不足，并已向政府提交详细报告。香港文化体育及旅游局局长杨润雄表明会考虑如何惩处。

香港冰协星期二（3月28日）发声明回应，多日来选择沉默不作回应，是希望透过承认不足，与港协共商改进策略。冰协指称发声明目的并非希望减轻须承担的责任。对于冰协的不足，他们会按港协的建议作出改进。

香港冰协在声明提到，认同港协暨奥委会董事局早前指出，倘若成功落实各项关于播放国歌的指引，的确可避免事件发生，但这次事件未能成功完成要求，核对国歌及将载有国歌档案的USB交给主办方，因为对方一直以事忙为由未能抽空与冰协领队关婉仪核对。

香港冰协也提交电邮回复作证明，波斯尼亚主办赛会已再度回复，是主办方未回应关婉仪核对国歌的要求，并非如港协暨奥委会早前提出是“片面之词”，领队当时的确曾多次要求核对国歌，但遭主办方无视。

为此，香港冰协说，虽然港协暨奥委会发出的指引中，并没有要求无法核对国歌情况下可以采取什么行动，但冰协已主动提出，日后如无法核对国歌，将要求球员暂不进场，直至完成核对国歌程序。冰协也建议将此条款加入指引，方便日后其他总会跟从。

香港冰协强调，即使因客观条件而未能完全履行指引内容，“因播错国歌乃铁一般的事实，接受相应后果乃是预料之内。”冰协也称明白对这次事件须承担相应责任，但期望“港协能视各体育总会，包括香港冰球协会为伙伴，携手并肩，共同做好避免播错国歌的各项可行工作。”

香港冰协也说，对于维护国家尊严，他们责无旁贷，并将从这次事件中汲取教训，以此为戒，提高警愓。