中国成为韩国第一大贸易逆差国

曾是韩国最大贸易顺差国的中国，如今已成为韩国最大的贸易逆差国。

据韩联社报道，韩国贸易协会星期二（3月28日）发布的统计数据显示，今年1月韩国对华贸易收支出现39.33亿美元（约52.25亿新元）逆差，中国成为1月韩国最大的贸易逆差国。今年前两个月韩国对华贸易逆差累计50.74亿美元，逆差规模同样排在第一。

这是中国首次成为韩国单月、全年最大的贸易逆差国。

3月份韩国对华贸易状况也未好转，前20天对华出口同比减少36.2%，自华进口增9.1%。

按年度看，2018年韩国对华贸易556.36亿美元，顺差规模占各国之首，2019年顺差规模（289.74亿美元）排在第二，2020年（236.8亿美元）和2021年（242.85亿美元）排在第三，2022年（12.13亿美元）大跌至第22位。除1992年外，对华贸易收支顺差首次被挤出前20。

分析认为，这主要是因为去年中国“动态清零”政策和封城措施拖累经济增长，导致韩国对华出口减少，而锂等工业原材料价格上涨，则导致自华进口剧增。

对华贸易逆差最大的品目是精密化工原料（-18.49亿美元），其后依次是干电池·蓄电池（-13.78亿美元）、电脑（-11.24亿美元）、工业电子设备（-7.32亿美元）等。

韩国贸易协会认为，中国贸易结构逐渐转变为内需驱动，尤其是中国主导出口中间产品和消费品与韩国的出口结构相似。也就是说，随着中国高科技中间产品和高端消费品出口增加，韩中贸易呈现产业内贸易趋势。贸易协会建议，韩国为了扩大对华出口并在全球市场占据竞争优势，有必要将出口品目转为中国进口需求大的品目，争取将双边经贸互补关系发展成平等的双赢关系。