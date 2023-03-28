阿里巴巴设六大业务集团 具备条件可独立上市

中国互联网企业阿里巴巴将设立六大业务集团和多家业务公司，并允许具备条件的业务可独立融资上市。阿里巴巴首席执行官张勇称，这是阿里巴巴创办24年来最重要的一次组织变革。

综合澎湃新闻和路透社报道，阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇星期二（3月28日）发出全员信，宣布启动“1+6+N”组织变革。

根据方案，在阿里巴巴集团之下，将设立阿里云智能、淘宝天猫商业、本地生活、菜鸟、国际数字商业、大文娱等六大业务集团和多家业务公司，业务集团和业务公司将分别成立董事会，实行各业务集团和业务公司董事会领导下的CEO负责制，阿里巴巴集团则将全面实行控股公司管理。

根据全员信，张勇在担任阿里巴巴集团董事长兼CEO的同时，兼任阿里云智能集团CEO；戴珊任淘宝天猫商业集团CEO；俞永福任本地生活集团CEO；万霖继续担任菜鸟集团CEO；蒋凡任国际数字商业集团CEO；樊路远任大文娱集团CEO。其他公司也将独立经营管理。

张勇在信中说：“市场是最好的试金石，未来，具备条件的业务集团和公司，都将有独立融资和上市的可能性。”

张勇说，本次改革的目的，是让组织变敏捷，让决策链路变短，让响应变快。此次调整后，除满足上市公司合规要求外，阿里巴巴集团的中后台职能部门将全面做轻、做薄，集团将全面实行控股公司管理。

据悉，本次组织治理变革由张勇发起，已分别经集团合伙人与董事会一致通过，变革从集团顶层入手，重新定义和构造阿里巴巴集团与各业务的治理关系。

光大新鸿基驻香港证券策略师伍礼贤（Kenny Ng）认为，此次改革将令阿里巴巴释放额外的价值。他认为，在这种预期下，投资者对阿里巴巴的态度将更加积极，因为对监管问题的担忧减少了。