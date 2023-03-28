中国网信办将把组织网络水军的公司列入黑名单

中国国家互联网信息办公室将把组织网络水军的公司、MCN（Multi-Channel Network）机构列入黑名单，涉及违法犯罪的，移交有关部门查处。

据中新社报道，网信办网络综合治理局局长张拥军星期二（3月28日）在国新办新闻发布会上介绍“清朗·打击网络水军操纵信息内容”专项行动时说，网络水军操纵网络信息内容是导致网络乱象的主要原因。从目前状况看，网络水军仍然存在，有的还很猖獗，包括操纵信息、刷量控评，也包括恶意营销内容等。

张拥军说，本次专项行动将阻断招募推广渠道。网信办将继续和网站平台一道，对水军操纵信息进行治理，加强内容拦截处置，打掉水军容易聚集的群组版块。他提醒，广大网民不要为所谓的“兼职”迷惑，而实质上充当了水军。

张拥军说，专项行动还将全面查处实施水军活动工具。他指出，一些小的平台成为水军集散地；有的群控软件控制多个账号进行批量发帖，操纵机器人进行刷量刷评；一些工具非法采用技术手段操纵正常的账号充当水军；还有一些工具专门用于水军接发任务和支付结算等。今年网信办将从严整治，对这些性质严重的平台将坚决关闭。

张拥军说，将严惩违规账号及背后主体。账号是水军操纵信息内容的主要载体，对于恶意蹭炒热点、刷转评赞数据的水军账号，将从严处置、坚决关闭。对于组织水军的公司、MCN机构，一经发现将列入黑名单，禁止这些公司或者MCN机构从事和网络有关的活动，涉及违法犯罪的，将移交有关部门。