秦刚：中美关系处历史低点

中国国务委员兼外长秦刚说，中美关系正处于两国建交以来的历史低点，并指困局的根源在于美方将中国视为最主要战略竞争对手和最重大地缘政治挑战，对中国大搞经济脱钩、科技围堵。

秦刚星期一（3月27日）在中国发展高层论坛2023年会午餐会上演讲时，发表上述谈话。

他在题为《构建人类命运共同体的新征程上阔步前行》的演讲中，时而暗批、时而点名批评美国。

据中国外交部网站，秦刚说，人类刚刚走出冠病疫情的阴霾，但又面临前所未有的多重危机和挑战，热点问题此起彼伏，地缘冲突不断加剧。

秦刚指“有的国家”为了维护霸权私利，挑动意识形态矛盾对立，制造脱钩断链，构建小院高墙，甚至要复活冷战，分裂世界。

秦刚说，中美关系正处于两国建交以来的历史低点，并把困局的根源归咎于美国。

他批评美方将中国视为最主要战略竞争对手和最重大地缘政治挑战，对中国大搞经济脱钩、科技围堵。“阻断别人的路，也会让自己无路可走，遏制中国的发展，也会让美国甚至世界陷入停滞。”

秦刚向美国喊话，“历史告诉未来，中美应该且完全可以相互成就、共同发展。”

秦刚重申，中国坚决反对单边主义，反对冷战思维，反对一切阵营化和排他性“小圈子”。他呼吁，全面落实全球安全倡议，积极参与全球安全规则制定，积极劝和促谈、斡旋调停，践行中国特色热点问题解决之道。

中国在2月24日乌克兰战争一周年当天，发表了《关于政治解决乌克兰危机的中国立场》。秦刚称，该文件的核心就是劝和促谈、政治解决。

中国国家主席习近平3月20日对俄罗斯进行国事访问。秦刚说，俄方欢迎立场文件中阐述的建设性主张，中方赞赏俄方重申致力于尽快重启和谈，而他本人也同乌克兰外长通话，并称乌方认为中方立场文件体现了推动停火止战的诚意。

秦刚还说，沙特与伊朗本月初在中国推动下实现历史性和解，为地区国家通过对话协商化解矛盾分歧、实现睦邻友好树立了典范。