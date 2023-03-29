首届香港国际创科展将于4月举行

首届香港国际创科展将于4月12至15日在香港会议展览中心举行。

据香港中通社报道，香港贸发局星期二（3月28日）公布，展览以“智慧生活 联系世界”为主题，聚焦多个主题，包括智慧城市、智慧经济、智慧环境及设施、智慧政府、智慧生活和智慧出行。

本次展览将汇聚2600名来自香港、中国大陆、亚洲、欧洲及美洲19个国家和地区的展商参与。香港政府资讯科技总监办公室将通过智慧香港展馆，展出过百项有助推动香港智慧城市发展的创科方案。

香港易发局副总裁张淑芬说，首届香港国际创科展是国际创科营商周（BITWeek）的旗舰活动。BITWeek盛事还有香港春季电子产品展、数字经济峰会，而2023香港Web3嘉年华也会同期举行。连串盛事反映香港锐意发展成国际创科中心，也足证香港作为国际贸易展览中心的领导地位。

此外，逾60位来自印尼、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国和越南等亚细安国家和中国大陆负责推动智慧城市发展的政府官员，将到港参观香港国际创科展。部分官员将参与展览内的亚细安圆桌会议，分享发展智慧城市的经验。

香港国际创科展将设有一系列专题活动，包括初创企业介绍及分享会、启导环节及投资项目对接会等，让初创企业向潜在买家和投资者推广产品及理念，协助初创开拓机遇。