美国将五家海康威视子公司列入实体清单

美国以协助侵犯新疆人权为由，将中国科技企业海康威视（Hikvision）旗下五家子公司列入实体清单。

据美国商务部星期二（3月28日）发布在联邦公报（Federal Register）的通报，被列入实体清单的五家中国企业分别是：洛浦海视鼎鑫电子技术有限公司（Luopu Haishi Dingxin Electronic Technology Co），墨玉海视电子技术有限公司 （Moyu Haishi Electronic Technology Co），皮山海视永安电子技术有限公司（Pishan Haishi Yong’an Electronic Technology Co ），乌鲁木齐海视新安电子技术有限公司（Urumqi Haishi Xin’an Electronic Technology Co），以及于田海视美阗电子技术有限公司（Yutian Haishi Meitian Electronic Technology Co）。

根据海康威视2021年年报中的信息，以上五家企业都是海康威视间接持股的子公司，其中洛浦海视鼎鑫、于田海视美阗和皮山海视永安的业务性质为系统集成，其余两家公司则为工程施工。据路透社报道，其中至少有四家公司从事监控摄像头制造业务。

美国商务部通报中说，制裁原因是这些公司“在中国对新疆地区维吾尔族和其他穆斯林少数民族人员实施镇压、大规模任意拘留和高科技监控的运动中，牵涉到侵犯人权和虐待行为”，有悖于美国的外交政策。

被列入实体清单意味着美国供应商在向该公司运送货物之前，必须获得特殊的、以拒绝为审核前提的的许可证。华盛顿已越来越多地使用实体清单来制裁中国公司。

海康威视没有立即回应路透社的评论请求。

海康威视在2019年被列入美国贸易黑名单，原因也是其参与中国在新疆地区对穆斯林少数民族的侵权行为。