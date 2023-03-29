江西人大常委副主任殷美根被查

中共江西省人大常委会党组副书记、副主任殷美根涉嫌严重违纪违法被查。

据中共中央纪委国家监委网站星期三（3月29日）通报，江西省人大常委会党组副书记、副主任殷美根涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。

据之前报道，殷美根最后一次公开露面是在3月15日，他当天主持了中共江西省人大常委会党组会议。

公开资料显示，殷美根曾在2016年至2020年间担任中共南昌市委书记。他是近年来第二个落马的南昌市委原书记，其前任龚建华已于2021年11月被查，2022年8月被提起公诉。与龚建华、殷美根都共事过的南昌市原市长郭安，也于2022年9月被查，2023年2月被决定逮捕。

公开资料显示，殷美根出生于1963年，是江西南昌人，一直在江西省任职。他早年在江西省经委、经贸委工作，2008年至2015年间在江西九江市担任市委常委、市委副书记、市委书记、市长等职务。

殷美根2015年11月任江西省副省长，次年中共任江西省委常委、南昌市委书记，2020年3月转任江西省委常委、常务副省长。

2021年11月，江西省委换届，殷美根不再担任省委常委。他从2023年1月起担任江西省人大常委会副主任，直至此次被查。

之前报道显示，殷美根是今年中国全国两会后被查的第六名省部级干部。本月以来，中共重庆市人大常委会原副主任、党组原副书记郑洪，宁夏回族自治区党委原副书记、银川市委原书记姜志刚，中央统战部原副部长、国家宗教事务局原局长崔茂虎，贵州省政协党组成员、原副主席李再勇，以及山东省政协党组成员、副主席孙述涛先后被查。