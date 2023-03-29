中国完成首单液化天然气跨境人民币结算交易

中国完成首单以人民币结算的进口液化天然气采购交易，以人民币结算进口约6万5000吨液化天然气。

据新华社报道，这项交易是中国海油与道达尔能源星期二（3月28日）在上海石油天然气交易中心达成的，液化天然气资源来自海合会国家阿联酋，以人民币结算的进口成交量约6万5000吨。

中国海油副总经理俞进说，此次推动国际液化天然气采购以人民币结算，是中国海油对促进能源贸易全球化发展、打造液化天然气交易多元化生态的有益实践。

上海市发展改革委总经济师陈国忠也说，开展国际液化天然气贸易人民币结算，有利于促进国际市场与中国国内市场对接，促进国内外两种资源高效循环。

上海石油天然气交易中心董事长郭旭说，中国作为全球液化天然气市场的重要买家之一，交易基础设施规模不断扩大，国际贸易参与主体日益增加。他说，上海石油天然气交易中心将继续发挥平台作用，加强跨境人民币结算业务的金融基础设施建设，构建现代化油气交易生态体系。

中国海关总署数据显示，中国2022年进口原油超过5亿吨，进口天然气超过1亿吨，其中液化天然气进口量为6344万吨。报道指，随着国际市场对人民币接受程度的提高，油气贸易双方尝试采用人民币结算的条件日趋成熟。