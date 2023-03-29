蔡英文若与麦卡锡会面 国台办警告：将坚决回击

台湾总统蔡英文星期三（3月29日）开始出访中美洲，对于她可能在过境美国时与美国众议院议长麦卡锡会面，中国大陆国台办发言人朱凤莲警告说，如果蔡英文与麦卡锡接触，大陆“必将采取措施坚决回击”。

综合中国台湾网、观察者网报道，朱凤莲星期三在国台办例行记者会上回应有关蔡英文出访中美洲并过境美国的提问时说，民进党出于谋“独”政治私利，制造各种借口，利用各种机会，从事谋“独”活动。

朱凤莲也说：“台湾当局领导人所谓‘过境’本质上是‘倚美谋独’的挑衅行径，企图制造‘一中一台’’两个中国’等违反一个中国原则的事件；伺机在国际上兜售‘台独’主张，并谋求美国反华势力的支持。蔡英文‘过境’，不是老老实实待在机场或宾馆，而是以各种名目要同美国政府官员、国会议员接触，搞美台官方往来，与外部反华势力勾连。”

朱凤莲严厉指出，蔡英文如果与麦卡锡接触，将是又一起严重违反一个中国原则和损害中国主权和领土完整，破坏台海和平稳定的挑衅，“我们对此坚决反对，必将采取措施坚决回击”。

朱凤莲最后强调，中国敦促美国严格恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，不安排蔡英文过境美国甚至与美国官方接触，以实际行动兑现不支持“台独”的严肃承诺。

台湾总统府上星期二（3月21日）宣布，蔡英文将于3月29日启程出访中美洲友邦危地马拉和伯利兹，3月30日去程和4月5日返程分别过境美国纽约和洛杉矶，4月7日返台，全程10天9夜。

台湾外交部次长俞大说，出访友邦过境美国已行之有年；蔡英文在纽约是否会到华盛顿智库演说，以及在加州与麦卡锡会面等，都有待与美国安排确认后再对外说明。