上海常住人口五年来首次减少

上海去年常住人口约为2475万8900人，较前一年少逾13万人，结束自2017年起的常住人口增长趋势。

据上海市统计局微信公号“上海统计”星期二（3月28日）公布的2022年人口变动情况抽样调查数据，去年上海常住人口中，外省市户籍人口为1006万2600人，较前一年减少了约25万7300人；上海本市户籍常住人口录得1457万4400人，较2021年增加约12万1900人。

综合计算下，2022年上海常住人口较2021年减少约13万5400人，为2017年来首次录得下降。2017年至2021年间，上海常住人口由约2466万人增加至约2489万人。

统计数据还显示，2022年上海全年常住人口出生约10万8000人，出生率为4.35‰；死亡约14万8000人，死亡率为5.96‰；常住人口自然增长率为负1.61‰。

在生育意愿方面，有49.3%上海外来常住人口希望有两个孩子，而70.8%上海户籍常住人则希望有一个孩子。关于不打算生育（下一个孩子）的最主要原因，统计显示，有41.8%的人是对现状满意，有28.5%的人则是顾虑抚养成本高、经济负担重。

中国去年录得60多年来首次人口减少，全国多个省市人口数据均出现萎缩。北京市统计局本月早些时候公布的数据也显示，去年北京常住人口较前一年减少了约4万3000人，自然人口增长2003年以来首次出现负值。