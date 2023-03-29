于洪臣、董铮被查 中国足协现任及前任官员已多人落马

中国“足球反腐”持续，中国田径协会主席于洪臣、中超联赛有限责任公司原总经理董铮被调查。

湖北省纪委监委星期三（3月29日）发布消息称，于洪臣涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委驻国家体育总局纪检监察组和湖北省监委审查调查。

董铮涉嫌严重违法，目前正接受中央纪委国家监委驻国家体育总局纪检监察组和湖北省监委监察调查。

公开简历显示，于洪臣曾长期在中国国家体育总局工作，有多年足球管理工作经历。曾任中国足管中心副主任、中超公司董事长，2012年任中国足协副主席，后任中国足协专职执委、中国足协党委书记等职。

2017年于洪臣离开足协，任国家体育总局田管中心党委书记、主任，近年先后任中国田径协会副主席兼秘书长、主席职务。

中国官方近期持续进行“足球反腐”，继中国国家男子足球队原主教练李铁去年11月底被查后，中国足协原有和现有官员已有多人正在接受相关调查，包括：中国足协原秘书长刘奕、中国足协常务副秘书长兼国管部部长陈永亮、中国足球协会主席、党委副书记陈戌源，中国足协纪律委员会主任王小平、中国足协竞赛部部长黄松。

中共政治局常委、中央巡视工作领导小组组长李希3月27日出席二十届中央第一轮巡视动员部署会时强调，对国家体育总局开展机动巡视，要深入查找、推动解决体育领域特别是足球领域腐败问题和深层次体制机制问题，为建设体育强国提供保障。