蔡英文出访前讲话：外来压力无法阻挠台湾走向世界

台湾总统蔡英文展开“民主伙伴共荣之旅”，她在出发前说，外来压力无法阻挠台湾走向世界。

据联合新闻网报道，蔡英文星期三（3月29日）中午在台北桃园机场发表谈话说，过去三年多来，疫情影响全球人员往来，但没有阻碍台湾跟世界交流，台湾始终跟全球民主伙伴站在一起，面对疫情冲击时，彼此伸出双手相互帮助，在威权扩张之际，共同站稳脚步，守护自由民主。

蔡英文说，这趟民主伙伴共荣之旅，要展现深化跟友邦交流合作的决心，更清楚传递三讯息，第一，台湾会坚定捍卫民主价值，持续作为国际社会良善力量。三年多来，面对全球疫情、俄乌战争等挑战，只要国际社会有需要，台湾就会贡献心力，当台湾面临难关，民主伙伴也会对台湾温暖驰援，通过出访，她要感谢民主伙伴挺台湾，也要告诉全世界，台湾坚定捍卫民主价值，更会持续作为国际社会良善力量，强化全球民主韧性。

第二，台湾作为全球经济关键力量，会持续追求共荣发展，跟友邦及理念相近国家，在农业技术、医疗公卫、数字经济以及供应链安全等领域，进行密切交流并广泛合作，尤其在后疫情时代，台湾是全球供应链重组不可或缺角色，台湾会抓住更多机会，加强和其他民主伙伴合作，为疫情后经济复苏贡献关键力量。

第三，台湾走向世界的决心愈来愈坚定，台湾是世界的台湾，带领台湾走向世界，也让世界走进台湾，是她执政的重要目标，外来压力不会阻挠台湾走向世界的决心，冷静自信、不屈服、不侥幸，台湾会坚定走在自由民主道路上，走向世界，这条路虽然崎岖，但台湾不孤单，她会带着这样的信念，再次为自由民主、和平稳定、繁荣共好前行。

蔡英文此次出访，将赴中美洲友邦危地马拉、伯利兹访问，期间还将过境美国纽约、洛杉矶。她将于4月7日返台，全程10天九夜。