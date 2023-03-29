钟薛高推出3.5元人民币雪糕登微博热搜榜首

向来以高昂价格著称的中国雪糕品牌钟薛高，因推出价格3.5元人民币（0.70新元）的雪糕登上微博热搜榜首位。

据第一财经报道，钟薛高星期三（3月29日）在上海举办的新品发布会上发布了3.5元人民币一支的雪糕新产品。

钟薛高一直是高端雪糕的代表品牌，该品牌大部分产品单价集中在10至20元人民币的区间，最高的雪糕单价曾到达66元人民币一支。因此，还被中国舆论调侃为“雪糕刺客”。

至于钟薛高推出价格较低的雪糕，是否希望“通吃”高低端市场？报道引述中国食品产业分析师朱丹蓬分析说：“钟薛高要在这一市场耕耘，不是一件容易的事。因为对于钟薛高原本的受众来说，不少人可能会觉得以前的产品卖贵了。对于中低档雪糕的受众来说，他们长期信赖的是伊利、蒙牛这样的品牌。”

钟薛高推出3.5元人民币雪糕的消息星期三也登上微博热搜。有网民调侃说：“雪糕刺客终于走平民路线了！”“放下身段了！”也有人点评：“3.5元不会觉得很便宜吧？”“3.5一根的雪糕也是中等偏上的市场价格，别整个跟搞慈善一样，谁吃谁冤种！ ​”

近一两年来，不只是钟薛高这个品牌试图褪去高价的刻板印象。比如，中国知名饮料品牌喜茶去年初宣布完成全面产品调价，且不再推出29元人民币以上的饮品类新品。