阿里巴巴推动港股领跑亚洲市场

在制定了将业务分拆为六个独立运营实体的计划后，中国科技巨头阿里巴巴星期三（3月29日）在香港股市开盘后飙升，并推动该股市领跑亚洲市场。

据彭博社报道，恒生科技指数盘初最大上涨4.8%，迈向2月中旬以来高位；基准恒生指数上涨2.2%。对这两个指数贡献最大的阿里巴巴一度升逾16%，迈向一年来最大涨幅。其他中资科技股中，美团涨逾5%、京东升近4%、腾讯涨近3%，都在恒指中涨幅居前。

阿里巴巴计划把规模2200亿美元（2926亿新元）的业务划分为六个主要业务集团，各个集团可以独立进行融资和首次公开募股。

报道称，阿里巴巴此次行动或表明该集团已经准备好直面投资者和公开市场，同时可能为其他中国科技公司提供范本。之前，在海外生活了一年多的阿里巴巴联合创始人马云回到了中国。

投资者和分析师们说，阿里巴巴的改革有助于提高该集团的市值，拆分计划或是得到政府支持的信号。这种乐观情绪全面推高了中概股，隔夜纳斯达克金龙中国指数大涨3.5%，为近两个月最大涨幅，阿里巴巴的美国存托凭证（ADR）也大涨14%。

面对重振经济增长的迫切需求，中国今年对科技行业的整顿或已缓和。中国国家主席习近平多次强调了民营企业对中国经济的重要性，敦促企业加强创新，在科技自立方面发挥更大作用。

瑞联银行董事总经理凌炜森说：“（中国）政府今年需要重振经济，这也包括改善就业前景和收入。科技巨头在经历了过去几年的压力和裁员之后，现在对政府提振就业很关键。所以从这个角度看，我觉得可以认为政府接下来将会更加支持这些科技平台公司，”