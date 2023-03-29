港府已批准逾万宗高才通计划申请

香港劳工及福利局局长孙玉菡透露，截至目前港府已累计收到1万7000宗高端人才通行证计划（“高才通”）申请，其中获批的申请超过1万宗。

据《星岛日报》报道，孙玉菡星期三在立法会回应如何确保“高才通”计划人才留在香港时，介绍了上述信息。

孙玉菡说，劳福局会在年中进行检讨，政府也正在分析申请人的资料，以检视是否应对措施作出调整，并会主动接触以作支援。

孙玉菡还说，长远来说，只要香港能维持竞争力，人才“自然会留下”。

他透露，劳福局将会评估不同主要经产业在未来人力供求方面的大致趋势，推算结果将会协助的劳动人口政策，并通过培训、技能提升及转型，释放本地劳动人口。他指政府也有输入人才的计划，以补充业界及市场所需的人手。

孙玉菡说，劳福局会在6月推出输入院舍护理员计划，以较灵活的方式处理院舍提交的申请。此外，相关局方也会在年中前，提交协助解决建造业及运输业等劳动人口不足的建议及措施。 他也说，劳福局会检视“补充劳工计划”，研究可行措施优化计划的运作及处理申请的流程。

另一方面，针对自由党的张宇人提出饮食业正缺4万人手，提出让劳工“即日来回”、吸引大湾区劳工到港的建议，孙玉菡说，运输及物流局正全力审视有关情况，会在优先保障本地劳工工作机会的前提下，积极考虑引入外地劳工，以补充人力缺口。