中国央行行长：实现碳中和需要“胡萝卜加大棒”

中国央行行长易纲说，中国实现碳达峰、碳中和需要“胡萝卜加大棒”，其中碳价或者碳税属于“大棒”，央行的碳减排支持工具则是激励机制上的“胡萝卜”。

据澎湃新闻报道，易纲星期三（3月29日）在博鳌亚洲论坛2023年年会“碳中和：困局与破局”论坛上做出上述表述。

易纲解释“胡萝卜”的形式时提出，央行可以以较低的利息给商业银行提供再贷款，而商业银行收到再贷款后，必须对碳减排的这些项目进行支持，同时要承担向社会披露一些信息的义务。

易纲指出，碳排放具有很强烈的外部性，在于排碳的人没有付出应该付的价格，因此应该有一个碳价或碳税，而怎么让别人知道它排碳，就是信息披露所需要做的。

易纲说，央行的“胡萝卜”支持工具的重点，在于要求商业银行对碳足迹、支持项目的利率、减排量和其他相关信息，进行每季度披露，并接受社会第三方机构的监督，才能提高全社会对碳达峰、碳中和紧迫性的认识。他指出，“只有全社会参加了，老百姓知道了，这个监督才是有效的。”

易纲介绍，中国人民银行推出的碳减排支持工具主要有两大类，一是对清洁能源、节能环保、碳减排的技术项目进行支持，二是对煤炭的清洁利用进行支持。他介绍，这两类支持工具是在2021年11月推出的，去年是执行这两个工具的首个完整年。

易纲说，两个工具执行一年多以来，央行实际上已经支持了3000多亿元（人民币，下同，约580亿新元）的再贷款，商业银行贷出去了将近6000亿贷款支持企业的相关项目。他强调，央行的再贷款虽然是低息的，但也是要收回的，所以风险还是由商业银行承担，这样的“胡萝卜”激励机制是适中的、是合适的。

易纲介绍。最初有21家中资银行参加相关项目，后来有七家外资银行加入，又有几十家地方商业银行也加入，并指央行在这个项目的提供上对中资、外资、民营银行是一视同仁的。

易纲说，在去年的完整年里，碳减排支持工具带动减排了相当于一亿吨的碳，“这是一个良好的开始，我们今后继续用这样的工具来激励整个金融业支持碳减排。”

中国在2020年提出了2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和的目标。