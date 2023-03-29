张勇谈阿里巴巴变革：条件成熟一个，上市一个

中国科技巨头阿里巴巴星期二（3月28日）宣布，将分拆成六大业务集团。中国媒体报道，阿里巴巴董事会主席兼首席执行官张勇当天在公司内网答问的视频中对此阐述，“条件成熟一个，上市一个”，并说希望阿里巴巴未来能够长出若干个上市公司。

据第一财经报道，这项称为“1+6+N”组织变革的方案，将设立六大业务集团和多家业务公司，具备条件的业务集团和公司，都将有独立融资和上市的可能性。此次组织变革后，阿里巴巴将全面实行控股公司管理。

张勇在阿里巴巴内网答问的视频中解释：“‘1’就是一个阿里巴巴的上市公司主体，这个不会改变。六个大的业务集团，从0.5层变成真正的0层组织，为自己业务负全责。同时，实行每个业务集团、业务公司董事会领导下的CEO负责制，核心班子必须更好思考怎么面对市场的问题。”

张勇也形容阿里巴巴这一次的变革变化之大，是该公司24年的发展历史上前所未有的。他并说：“孩子大了还是要走出去，要独立面对市场，这个我们来给他们做好支撑。无论是基于我们过去的积累，还是从市场客观需要，都必须要走这一步。”

不过，阿里巴巴的使命和愿景依然不变。张勇说，第一，该集团的使命仍是让天下没有难做的生意，并强调这对绝大多数业务来讲仍然成立；第二，希望从阿里巴巴走出去的每个业务都能活102年，做102年的好公司。

他说：“102年和好公司这两件事情，应该是我们大家共同的追求。我想，好公司代表了一种社会责任，102年代表了我们必须持续创新，才能活到三个世纪。这两条是我们的底线，希望能够坚守。”

张勇还说，希望阿里巴巴未来能够长出若干个上市公司，而若干上市公司下面经过几年又能够再生儿育女，分出来更多上市公司。他认为，在这背景下，阿里巴巴的业务才算走向繁荣，以及解决一代又一代的员工“为谁而战”的问题。