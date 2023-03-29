过去五年香港25名教师因刑事罪被取消教师注册

香港教育局局长蔡若莲透露，在过去五年间，共有25名香港教师因犯刑事罪行而被取消教师注册。

据《星岛日报》报道，蔡若莲星期三（3月29日）在立法会会议回应相关质询时说，教育局如证实教师犯严重罪行、失德或专业失当，会取消其注册教师资格。教师注册资格一经被取消，有关人士便不得在学校任教，包括补习学校，也不得进入或逗留在任何学校。

蔡若莲还说，即使部分个案未被定罪，但如证实教师有失德或违反专业操守的行为，教育局也会考虑严肃处理。

据她介绍，在2018至2022年的五年间，共25名教师因干犯刑事罪行而被取消教师注册；此外，还有两名教师被发出谴责信、56名教师被发出警告信、两名教师被发出劝喻信，并有14名教师因事被口头提示或纪录在案。

蔡若莲指出，所有涉及严重罪行的个案，如与性相关、欺诈、刑事毁坏及公职人员行为失当的罪行，相关教师均已被取消教师注册。而部分罪行较轻的刑事案件，如不小心驾驶、在无注册的补习学校任教等罪行，则考虑其他处理方法。

蔡若莲说，学校有责任监管校内教师，如学校得悉教师涉嫌干犯严重罪行或失德行为，也必须向教育局呈报，而教师如被刑事起诉，无论该罪行与其职责是否有关，均有责任向学校主动报告。