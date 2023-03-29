台媒：台外海两周内发现八具浮尸 疑遭人蛇集团弃海

据台湾媒体报道，近期台湾外海共发现八具尸体，包括月初在中外海风电平台上发现的一具干尸，怀疑是被人蛇集团抛弃在海上。有关部门据报已介入调查，若证实这些浮尸具有关联性且是人为造成，恐成为台湾有史以来最严重的偷渡惨案。

据中时新闻网星期三（3月29日）报道，继3月7日在距离台中港10公里外的离岸风场一处风机平台上，发现一具死亡多时的男性干尸后，海巡人员在两星期内，在台中沿海往南到高雄沿海间，陆续发现另外七具死亡多时的半裸的男女浮尸。

报道称，首具尸体被发现后的两星期内，彰化、云林、嘉义、台南及高雄沿海等地的海巡队员，都陆续接获民众通报在海岸边发现浮尸。报道称，这些事件都交由各地方警政单位及地检署调查，故此前都被视为单一个案处理。

报道称，随着发现的尸体愈来愈多、事态逐渐严重，引起海巡署注意后，对相关案件进行汇整发现，这些男女浮尸至少都死亡两个星期以上，且均为越南籍人士。报道称，由于相同点太多，有人怀疑可能是偷渡上岸时发生意外。

不过海巡署相关人员称，调阅各地区雷达航迹资料发现，近一个月来都没有可疑小艇或是舢舨出在12海里内，因此怀疑可能是载运越南籍人士的人蛇偷渡船，疑似在外海丢包酿成惨剧。

报道引述匿名海巡人员说，若根据海流方向，确实有可能会造成尸体飘到西南沿海的状况，不过若是人蛇偷渡船遇难，应该也会发现空船，但是却没有任何迹象。

该海巡人员还称，经过解剖，发现这些遗体都有生前落水迹象，怀疑可能是遭到海上丢包。

报道称，目前此事已经惊动台湾司法单位，检方也已秘密立案侦办。若证实这些浮尸具有关联性且是人为造成，恐成为台湾有史以来最严重的偷渡惨案。

此前在2003年，曾发生过两艘大陆人蛇渔船载运26名大陆卖淫女子，在通霄外海遭到台湾海巡队时，将船上女子推下海，造成六人溺毙，两人受重伤的惨剧。