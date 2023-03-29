香港海关侦破3000万港元陆路口岸走私案

陆港全面通关后，不法分子再次利用陆路口岸进行走私活动。香港海关本周破获2018年以来最大宗的陆路口岸走私案，检获总市值约3000万（港元，下同，约507万新元）的走私电子零件，并拘捕一名涉案司机。

据《星岛日报》星期三（3月29日）报道，香港海关星期一（27日）在文锦渡管制站侦破一宗触犯“进出口条例”的走私案，拘捕一名61岁货柜车司机，检获51万件电子配件走私货，市值约3000万元，是自2018年以来最大宗的陆路口岸走私案件。

海关陆路边境口岸科货物及车辆处理组高级督察黄志文说，涉案货柜车星期一上午经文锦渡出境时被拣选检查，车上有一名司机，货柜内有30个大型木箱，载有一批运往大陆的显示屏。海关人员在X光机检查下，发现车头部分货物密度与车尾的货物密度明显不同，但货柜清单申报的却是同一类货物，遂引起怀疑。

海关人员打开货柜检查发现，所有货物放在同一款大型木箱内，某些木箱放有已报关的显示屏，而部分木箱底部则混杂未报关的高价电子零件，包括中央处理器、记忆体、智能手机、手提电脑底板等。海关人员分析，其作案手法是将高价值电子零件放在木箱底部，上面则放已报关的显示屏，鱼目混珠减低被查验的机会，藉此瞒天过海。

海关有组织罪案调查科特别调查第一组高级调查主任张业泰说，本次检获的货物中包括电脑底板、电池及电子屏幕，数量很大，相信有关电子配件走私到大陆后，会配合其他部件重新装嵌，或做修补零件之用。

张业泰说，目前案件已由海关有组织罪案调查科接手跟进，调查发现舱单上列载的寄货公司是未经注册的公司，因此加深调查的难度。他还说，随着疫情过去，边境口岸开通，两地跨境运输业逐步回复疫情前境况，不排除不法分子利用陆路走私途径之一，强调海关会加强执法。