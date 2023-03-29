香港多所大学将推出使用ChatGPT指引

包括香港城市大学、浸会大学、香港理工大学等在内的多所高校，将推出有关学生在作业或课程评核期间运用ChatGPT等生成式人工智能的指引。

据明报报道，香港教育局长蔡若莲星期三（3月29日）书面回复立法会议员查询时说，各大学已采取不同措施，应对生成式人工智能对教学及研究的影响，包括通过采用更先进的抄袭侦测软件及增订诚信声明条文，监察违规运用技术的情况。部分大学也考虑调节评核方式及内容，确保如实反映学生学习成果及原创性。

蔡若莲说，目前多所大学已向教学人员及学生提供指引，做法各有异同，大学也举办研讨会、讲座等活动，加深教学人员及学生对有关议题所涉争议的理解及认知。

至于研究方面，蔡若莲说，研究资助局会持续留意生成式人工智能及其他新技术的发展，和世界各地学术界的应对方式，以确保操守制度能切合实际情况。

香港大学是香港首所明文禁止在课堂等教学行为使用ChatGPT或其他人工智能工具的大学，有关行为会被视为“潜在抄袭（potential plagiarism）”，若要使用则需相关课程导师书面许可；香港中文大学指引提及，除非获教师明确允许，一般原则下禁止使用AI工具完成作业、评核和计分项目；香港科技大学准许教员针对课程及评估性质，于使用生成式人工智能工具时留有弹性；香港教育大学则允许学生在课堂上使用，但必须在提交的课业中清楚交代使用过程。