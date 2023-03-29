广州3月二手住宅成交量环比继续大涨 单月网签创新高

中国广州市3月份的二手住宅交易氛围活跃，单月成交量超过万宗，创下2021年5月以来的新高。

中新社报道，据广州市房地产中介协会星期三（3月29日）发布的统计数据，3月广州市二手住宅共网签12260宗和119.33万平方米，环比大幅增长23.36%和24.02%，同比增长45.73%和44.12%。其中网签宗数创下2021年5月以来的新高。

从成交区域来看，白云区、海珠区、番禺区、从化区、天河区成交均超过200宗居前列。白云区、黄埔区成交面积分别环比增长46.59%、42.37%，从化区成交面积环比增长也接近40%。其他各区的成交面积也有不同程度的较大增长。

面积区间构成方面，120至144平方米和144平方米以上的面积区间占比环比均有增长，60平方米以下、60至90平方米和90至120平方米所占比例环比分别下降。按揭付款占比增长至49.06%。

广州市房地产中介协会分析，3月广州二手住宅市场延续了2月的活跃氛围，网签宗数创新高，主要原因是中国经济基本面不断向好，促使2022年以来积压的购房需求继续释放。

同时，随着“卖一买一”的改善型需求陆续析出，在售房源增多，潜在购房者选到心仪房源的可能性加大。