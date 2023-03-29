湖南暂停与渤海银行资金监管合作

由于渤海银行擅自扣划资金导致房地产项目无法如期完工，湖南省住建厅要求省内商品房预售资金监管机构暂停与该行合作。

据《湖南日报》微信公众号，湖南省住建厅星期二（3月28日）发布《关于渤海银行股份有限公司擅自拨付商品房预售资金的通报》，要求从即日起，各市州、县（市、区）商品房预售资金监管机构暂停与渤海银行股份有限公司及其所辖基层经营单位的商品房预售资金监管合作。

通报称，2018年，渤海银行株洲分行与株洲市商品房预售资金监管机构签订了《株洲市新建商品房预售资金监管合作协议》，是株洲市商品房预售资金监管合作银行。2019年5月至2021年6月期间，渤海银行株洲分行分别与株洲德胜置业有限公司、株洲理想城房地产开发有限公司签订《株洲市新建商品房预售资金监管协议》，成为恒大株洲誉苑、北大资源株洲天池等项目商品房预售资金监管银行。

通报称，2021年3月和7月，渤海银行株洲分行违反《株洲市新建商品房预售资金监管办法》，以及《合作协议》《监管协议》约定，未经株洲市商品房预售资金监管机构同意，擅自划扣恒大誉苑北大资源天池项目重点监管资金，导致项目复工复产资金不足，房屋逾期难交付，引发房屋买受人频繁信访投诉，给社会稳定带来极大的不利影响。

通报称，湖南省住建厅督促株洲市住房和城乡建设局对渤海银行株洲分行进行了约谈警示，并下达书面整改通知书，责令其返还擅自划扣的商品房预售监管资金，但一直没有整改到位。

为严格商品房预售资金监管，切实维护购房群众合法权益，湖南省住建厅要求，相关部门和单位暂停将渤海银行股份有限公司及其所辖基层经营单位作为住房公积金、物业维修基金等资金的存储银行，有效防范风险。