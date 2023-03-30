美国敦促欧盟制裁一家涉嫌助俄的中国卫星公司

知情人士透露，美国正敦促欧盟和其他盟友制裁一家中国卫星公司，理由是该公司涉嫌支持俄罗斯在乌克兰的军事行动。

据彭博社3月29日报道，美国在1月制裁了天仪研究院，称这家中国公司提供的乌克兰境内卫星图像，帮助了由俄罗斯总统普京长期盟友领导的瓦格纳集团开展战斗行动。

美国提交的文件显示，这些图像被发给俄罗斯科技公司Terra Tech，然后被转交给这个雇佣军组织。

彭博社的报道称，虽然欧盟许多与俄罗斯有关的制裁与美国协调一致，但这次距离美国制裁天仪研究院已经过去两个月，欧盟却还没有对这家中国卫星公司采取行动。

欧盟外交政策发言人斯塔诺（Peter Stano）说：“如果一家公司目前没有被制裁，意味着要么没有意愿，要么没有必要，要么没有足够的证据让欧盟27个成员国同意制裁一个人或一个实体。”但他补充说，如果一家公司现在没有被制裁，并不意味着在未来不会被制裁。

斯塔诺说，欧盟实施制裁需要有公开的证据，这样任何受处罚的人都可以发起法律挑战。目前还不清楚美国制裁决定所依据的证据是否对公众开放。

其中一位知情人士说，天仪研究院迄今为止未被制裁的原因更可能是技术或法律上的，不是由于缺乏政治意愿。

天仪研究院暂未回复置评请求。