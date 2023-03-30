网络视听成中国第一大互联网应用 用户超10亿

截至去年底，中国网络视听用户规模已达10.4亿，超过即时通讯（10.38亿），成为第一大互联网应用。

据中新社报道，中国网络视听节目服务协会星期三（3月29日）下午在成都发布《中国网络视听发展研究报告（2023）》，公布上述数据。

据悉，2022年中国泛网络视听产业市场规模为7274.4亿元（人民币，下同，约1404亿新元），较2021年增长4.4%。其中，短视频领域市场规模为2928.3亿元，占比为40.3%，是产业增量的主要来源；其次是网络直播领域，市场规模为1249.6亿元，占比为17.2%。

《报告》显示，24.3%的新网民因短视频“触网”，短视频“纳新”能力显著。截至2022年12月，短视频用户规模达10.12亿，同比增长7770万，增长率为8.3%，在整体网民中的占比为94.8%。短视频用户人均单日使用时长为168分钟，遥遥领先于其他应用。获取新闻资讯及学习相关知识，成为用户收看短视频的重要原因，短视频平台已成为网民获取新闻资讯的首要渠道。

作为仅次于短视频的网络视听第二大应用，网络直播去年用户规模达7.51亿，已深入娱乐、教育、商业等多个领域，发展前景广阔。同时，网络直播带货能力显著提升，成为日常生活快消品营销的重要渠道，42.7%的用户最近半年因观看网络视频或网络直播而购买过商品，较2020年提升27个百分点。居住在二线及以上城市、具有中高学历的中青年女性，是网络视频及直播带货最具潜力的目标人群。

另外值得一提的是，微短剧受众规模大，2021年至2022年，微短剧上线数量显著提升，一半以上用户在近半年看过3分钟以内的微短剧、微综艺以及“泡面番”，其中19岁及以下年龄用户占比最多，收看比例为57.9%。