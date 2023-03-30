高福：冠病疫情趋向结束 忽视与恐惧均要不得

中国疾病预防控制中心原主任高福说，冠病大流行趋于结束，人们可以回归正常生活。但此时不要再有冠病恐惧症和忽视症。

据中新社报道，也是中国科学院院士的高福星期三（3月29日）在博鳌亚洲论坛2023年年会“终结冠病大流行”分论坛上，作出以上表述。

世界卫生组织2020年3月定义冠病为全球大流行，当前尚未宣布终结这个持续了三年的状态。但经历三年多时间，全球终于有机会真正走进后疫情时代。尽管冠病病毒尚未完全消失，但人们正努力回归正常生活。今年博鳌亚洲论坛年会完全以线下方式举行，便是例证之一。

高福认为，博鳌亚洲论坛2023年年会的参会人员没有被要求佩戴口罩，说明疫情实际上已非常接近结束。这个阶段，不要恐惧冠病，也不要忽视冠病。后续应接种疫苗或者补充加强针的人群，仍需要接种。

疫情进入尾声，依然有不少人为“长冠病”等后遗症所困扰。高福认为，人们通常依靠常识和知识去理解事物，但对于冠病病毒之类首次面对的事物，有时常识或已有的知识不奏效，需要进一步的研究。这要求人们在客观上尊重存在的事实，在主观上需要团结合作。

阿斯利康公司董事长雷夫·约翰森说：“在冠病大流行中学到的经验教训很多，其中很明确的一条是合作。”

经此一疫，每个国家都在考虑公共卫生体系怎么应对未来的挑战。雷夫·约翰森认为，基于科学家们这三年来的研究进展，若下一次大流行再度发生，医药公司能快速研发出更有效的疫苗。

瑞士里维埃拉医疗中心主任、瑞士和中非共和国物理基金会主席舒斯特雷德尔注意到，疫情期间，医护人员在落实公共卫生政策方面发挥了关键作用。他建议建立一套相应的平台，使卫生工作者成为公众与决策者之间的连接点。

高福建议，在改进和重塑公共卫生体系时，应围绕“公众”“健康”两个关键词，在尊重科学的基础上，提升公众的公共卫生意识。