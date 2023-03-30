中国沙特炼油化工项目周三在辽宁盘锦动工

中国沙特两国合作共建的炼油化工项目星期三（3月29日）举行动工仪式。

据中国央视新闻客户端报道，中国沙特两国合作共建的石化领域绿色低碳重大项目——精细化工及原料工程项目星期三在辽宁盘锦落地建设，全面进入工程施工阶段。

精细化工及原料工程项目占地8.9平方公里，总投资837亿元人民币（161亿新元），主要建设1500万吨/年炼油和乙烯、PX等共32套工艺装置，以及配套公用工程及辅助设施。该项目具有炼化一体化、规模化、绿色低碳发展等优势，利用当前国际领先工艺，最低程度产出成品油、最大程度增加化工品。

该项目预计2025年机械竣工，投产后，可实现年销售收入超千亿元人民币，同时将大幅降低成品油产出率，提升辽宁石化产业总体实力和竞争力，带动一批上下游产业链配套项目建设。

该项目立足于中国国内高端和进口替代，下游产品以国家支持的化工新材料和高端精细化工产品为主导，项目实施后将带动一批上下游产业链配套项目建设，形成以高端聚烯烃为特色、新材料新能源等产业集聚发展的态势。

精细化工及原料工程项目作为共建“一带一路”倡议、推进中国和沙特两国全面战略合作的重大项目，对服务国家重点产业战略布局、促进能源领域对外合作具有重要意义。

综合彭博社、中国日报等报道，沙特阿美总裁兼首席执行官阿敏·纳瑟尔上星期天（3月26日）在中国发展高层论坛上宣布，在辽宁盘锦投资重大精细化工项目。他们当天与华锦北方工业集团和盘锦鑫诚签署最终协议，在辽宁省开发一处最先进的炼油化工联合装置。

阿敏·纳瑟尔说：“我们看到了一个重要的双赢机会，即在中国建立世界领先的一体化下游产业，聚焦提高石油化工转换率，同时也是扩大我们原油化工战略的一部分。”