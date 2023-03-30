宋涛与台湾洪门代表会面 吁发扬爱国忠义传统反台独

中国大陆国台办主任宋涛星期三（3月29日）与来自台湾的国际洪门中华总会代表团会面时，呼吁总会继续坚决反对台独分裂活动和外部势力干涉。

据新华社报道，宋涛强调，“伟大祖国永远是所有爱国统一力量的坚强后盾”，希望洪门继续发扬“爱国忠义”的光荣传统，坚守民族大义，坚决反对台独分裂活动和外部势力干涉。

据报道，总会去年12月召开换届大会。主席刘沛勋率总会新一届领导层前往北京参访交流，是大陆疫情防控转段后总会首次来访。

总会官网信息显示，总会是2004年登记的台湾民间社团，宗旨是“发扬忠诚、义气、公正的洪门精神，维护基本人权，宣扬人道主义，促进世界和平”，以及“发扬中国传统文化，增进人类友好情谊，积极服务人群”。

另一方面，国台办也在星期三举行的例行新闻发布会上强调，一个中国原则是两岸关系的政治基础，台湾产业链供应链在统一后将更加稳定通畅。

据国台办官网发布的信息，国台办发言人朱凤莲应询强调，大陆和台湾同属一个中国，中国的国家主权和领土从未分割。统一之后，台湾民众将享受到实实在在的好处。

朱凤莲说，统一后，台湾可以实行不同于大陆的社会制度。“在确保国家主权、安全、发展利益的前提下，台湾同胞的社会制度和生活方式等将得到充分尊重，台湾同胞的私人财产、宗教信仰、合法权益将得到充分保障。”

她也说，统一后，台湾经济发展空间更大，竞争力更强，产业链供应链更加稳定通畅，创新活力更加生机勃勃。长期困扰台湾发展和民生改善的众多难题，特别是缺水、缺电等民生问题，可以在两岸融合发展、应通尽通中得到解决。台湾民众的国际发展空间将更大，在国际上腰杆会更硬、底气会更足，更加安全、更有尊严。

朱凤莲说，中国大陆希望越来越多台湾民众清楚认识到坚持一个中国原则，两岸关系就能改善和发展，和平统一前景就能得到维护；背离一个中国原则，两岸关系就会紧张动荡，台湾民众切身利益就会受到损害。