万亩治沙林被煤矿断水？中国官媒吁全面调查

“煤矿截断万亩林场水源、林场主人崩溃跪地求供水”的视频近日在中国网络热传，涉事多方做出回应，官媒也针对事件发声，呼吁当地全面调查，供水和调查应马上到位。

网络视频画面显示，一名男子在面对矿场及水务公司人员时，由于供水中断未能获得解决，情绪激动跪地磕头，并高声哭喊“给我供水”，“你们断了我的水源，为什么不给我供水啊！老天爷呀”。

据《北京青年报》、九派新闻等中国媒体报道，视频中跪地求水的男子孙先生，今年64岁。孙先生说，他2003年在宁夏灵武市马家滩镇承包了万亩荒沙滩，植树治沙，但当地的双马煤矿破坏了他这处林场的水源。煤矿曾承诺3月27日向林场供水，但未能兑现，导致他情绪崩溃跪地。

马家滩镇政府一位工作人员星期二（3月28日）称，灵武市及镇上有关领导正在林场协调处理此事。

当地水务公司工作人员回应则称，矿场污水处理厂的水质处理达标了，但水的盐分过高，不利于浇树。

对此，孙先生说，自己和煤矿当年有协议承诺供水，被毁坏前水源的水质是达标的，如今不达标的问题应该煤矿方面处理，希望按协议正常供水。“

中国国家能源集团宁夏煤业有限责任公司双马一矿星期三（3月29日）中午发通告回应说，该矿高度重视事件，正与孙某某就供水事宜进行协商，相关问题正在核查，相关情况将及时公布。

官媒央广网星期三发表特约评论员文章，针对事件提出连串疑问，包括煤矿破坏万亩林场水源，导致万亩沙林被毁，是否属实？林场主称煤矿未兑现27日为林场供水的承诺，是否确有此事？水务公司称“污水处理系达标，但是水的盐分过高不利于浇树”，说法是否可靠？呼吁当地尽快用客观公正的调查还原真相。

文章还提到，早在2014年就有报道称，当地1800亩治沙林被双马煤矿非法占用，水源也被污染。当时报道还指出，涉事煤矿未批先建、非法开采，无视处罚。

文章质疑，这么多年过去了，这个问题为何一直未能彻底解决？当地监管缺位的问题有没有得到纠正？

文章最后强调，这起事件不仅关乎林场主20年的心血，还关乎当地的生态环境保护，关乎中国治沙成效，呼吁当地全面调查事件，保护树林，留住绿色希望。