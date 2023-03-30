韩正会见跨国公司高层 吁外企坚定对华投资合作信心

中国国家副主席韩正在会见跨国公司高层时说，希望各国企业坚定对华投资合作信心，扎根中国市场。

据中新社报道，韩正3月27日和29日在北京分别会见了出席中国发展高层论坛2023年年会的汇丰集团行政总裁祈耀年（Noel Paul Quinn）、太古集团行政总裁施铭伦（Merlin Bingham Swire）、雅培公司董事长罗赋德（Robert Ford）、安联集团董事会主席贝特（Oliver Bäte）、施耐德电气公司董事会主席赵国华（Jean-Pascal Tricoire）。

韩正说，跨国公司多年来为中国经济发展作出了积极贡献，是中国改革开放的见证者、参与者，自身也得到巨大发展。中国国家主席习近平多次强调，中国坚持对外开放的基本国策，坚定奉行互利共赢的开放战略。今年是中国改革开放45周年，实践充分证明，改革开放极大促进了中国的发展。无论国际形势如何变幻，中国开放的大门只会越开越大。

韩正说，中共二十大对中国未来一个时期的发展作出了战略部署，中国致力于以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。在这一历史进程中，将坚定不移推进高水平对外开放，保持国内外政策的连续性和稳定性，深度参与全球产业分工和合作，着力打造市场化、法治化、国际化的一流营商环境，为各国企业提供更多机遇。

韩正说，高质量发展是中国全面建设社会主义现代化国家的首要任务，中国的高质量发展离不开国际合作，离不开包括跨国公司在内的各类市场主体参与。当前国际形势复杂多变，中外企业界加强沟通合作非常重要。今年以来，中国经济企稳回升，继续保持增长势头。中国经济长期向好的基本面没有改变，对今年实现5%左右的经济预期增长目标充满信心。希望各国企业坚定对华投资合作信心，扎根中国市场，共享中国新发展带来的新机遇。