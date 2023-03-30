中国驻欧盟使团团长：向欧方提出解除制裁 愿考虑平等互利方案

中国驻欧盟使团团长傅聪在专访中说，中欧投资协定目前因制裁被搁置，中方向欧方提出解除制裁的同时，也对欧方其他提议持开放态度，愿考虑平等互利方案。

据中国驻欧盟使团官网消息，《外交世界》（Diplomatic World）杂志星期二（3月28日）刊发中国驻欧盟使团团长傅聪接受该杂志首席执行官迪特里希（Barbara Dietrich）的专访。

针对欧中投资协定在短中期内被解冻是否持乐观态度，若该协定获批和执行，将给欧中双方带来哪些利好的提问，傅聪说，中欧投资协定是双方经过七年和35轮谈判达成的一份平衡、高水平、互利共赢的协定。双方都显示出相当大的灵活性，为双方企业提供高水平市场准入机会。

他说，就中方来讲，中方首次对所有行业作出市场准入承诺，迄今为止开放程度最高，涵盖领域不仅限于制造业等行业，还包括新能源、云计算、金融服务、医疗服务等领域，能在很大程度上解决欧方经济界对中国市场准入的关切。

他也说，双方还就补贴透明度、国有企业、禁止强制技术转让等达成协议，有利于为企业提供公平、可预期、透明的营商环境。此外，双方在协定中还纳入可持续发展重要承诺。应该说，这份协定对双方经济界都是重大利好，有利于将中欧经贸关系提升到新的水平。

傅聪指出，令人遗憾的是，目前该协定因制裁被搁置。“我不想再追溯历史，讨论在制裁问题上到底谁对谁错，因为这种讨论不会有结果。”

他说：”我们应该向前看，我已向欧方同事提出同时解除制裁的提议，也对欧方的其他提议持开放态度。只要是基于平等和互利基础上的解决方案，我们都愿意考虑。总之，我们真诚希望同欧方一道克服困难，尽快释放这份协定对推动中欧合作的巨大潜力。我同时也要强调，这份协议是互利共赢的，不是谁对谁的恩赐，协议往前推进需要双方共同努力。”